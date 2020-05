Os outros estados que já passaram dos 10 mil casos confirmados da doença são o Rio de Janeiro (18.486), Ceará (18.412), Pernambuco (14.309) e Amazonas (14.168).

Na tarde de hoje, o Ministério da Saúde informou que 93 profissionais de saúde foram hospitalizados com confirmação da doença covid-19 desde o início da pandemia.

Em conferência de imprensa, o secretário substituto da Secretaria de Vigilância em Saúde, Eduardo Macário, afirmou que foram identificados no sistema de informação do Ministério da Saúde 39 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS) com covid-19 antes de 26 de fevereiro, data da confirmação oficial do primeiro caso do novo coronavírus no país.

O secretário disse que o Ministério pediu aos estados onde foram identificados os casos anteriores ao dia 26 de fevereiro que iniciem um processo de investigação.

“Queremos ver se realmente foram casos que tiveram a data de início dos sintomas antes do dia 26 de fevereir, ou se são somente casos digitados equivocadamente com essas datas anteriores”, indicou Eduardo Macário.

A taxa de incidência da covid-19 no país sul-americano é de 84,5 casos por cada 100 mil habitantes.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 289 mil mortos e infetou mais de 4,2 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de 1,4 milhões de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.