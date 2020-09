O anúncio da prorrogação do benefício social aconteceu no mesmo dia em o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o produto Interno Bruto (PIB) do país recuou 9,7% no segundo trimestre do ano.

O Presidente brasileiro e o ministro da Economia, Paulo Guedes foram questionados sobre o desempenho da economia do país, mas recusaram comentar o assunto.

O Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo, ao contabilizar o segundo número de infetados e de mortos (mais de 3,9 milhões de casos e 121.381 óbitos), depois dos Estados Unidos.

A pandemia do coronavírus que provoca a COVID-19 já provocou pelo menos 851.071 mortos e infetou mais de 25,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.