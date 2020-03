“A Defesa Civil Estadual pede que a população evite aglomerações nas praias. Por favor, para sua segurança e de seus vizinhos, amigos e familiares, volte para casa", indicou o aviso sonoro nas principais praias do estado do Rio de Janeiro, um dos principais destinos turísticos do Brasil.

"O momento é de consciencialização. Faça a sua parte e ajude a prevenir e controlar o coronavírus”, adiantou o aviso.

Dizendo que as pessoas podem sempre contar com o corpo de bombeiros, a mensagem terminou com a pergunta: “Podemos contar com você?”.

De acordo com a imprensa brasileira, 150 veículos de bombeiros foram mobilizados para sensibilizar a população que se tem aglomerado nas praias face ao calor que se tem sentido na região.

Até ao momento não foram adotadas medidas coercivas para retirar os banhistas das praias, apesar de o governador do Estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, ter dito na sexta-feira que poderia usar a polícia para evitar as multidões nos areais.

No domingo, depois de verificar que as praias estiveram lotadas durante o fim de semana, apesar das recomendações das autoridades, Witzel descartou o uso da força.