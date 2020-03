Contactada pela Lusa, a presidente do concelho de administração do Centro Hospitalar do Oeste (CHO, no qual se integra o Hospital das Caldas da Rainha), Elsa Baião, disse à Lusa ter tido a confirmação do diagnóstico positivo no sábado à noite e, já no domingo, ter “enviado para o delegado de saúde um levantamento dos profissionais que estiveram em contacto com o doente, quer nas urgências, quer no internamento”.

As duas instituições estiveram já hoje reunidas para discutir as medidas a tomar, estando a administração do CHO a “aguardar a comunicação de decisões” por parte do delegado de saúde, Jorge Nunes.

A Lusa tentou sem sucesso obter mais esclarecimentos junto do delegado de saúde.

O Centro Hospitalar do Oeste integra os hospitais de Caldas da Rainha, Torres Vedras e Peniche, tendo uma área de influência constituída pelas populações dos concelhos de Caldas da Rainha, Óbidos, Peniche, Bombarral, Torres Vedras, Cadaval e Lourinhã e de parte dos concelhos de Alcobaça e de Mafra.

O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 6.400 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ronda as 164 mil pessoas, com casos registados em pelo menos 141 países e territórios, incluindo Portugal. Do total de infetados, mais de 75 mil recuperaram.

Portugal registou hoje a primeira morte no âmbito da pandemia.

