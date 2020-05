A Bélgica continua a registar uma descida do número de novos casos de covid-19, que recuaram nas últimas 24 horas para os 202, menos 128 do que no dia anterior, segundo dados hoje divulgados.

Em conferência de imprensa, que agora só é realizada três vezes por semana, as autoridades de saúde da Bélgica divulgaram que o número de novos casos recuou para 202 nas últimas 24 horas, sendo o total desde o inicio da pandemia de 53.981, um recuo de 128 na comparação com os 330 registados na terça-feira. Nas últimas 24 horas, registaram-se na Bélgica 82 novas mortes por covid-19, mais 17 do que as 65 de terça-feira, com o país a totalizar agora 8.843 óbitos devido à pandemia. Segundo os dados de hoje, nas últimas 24 horas foram hospitalizadas 70 pessoas (43 na terça-feira), num total de 16.392, e 205 tiveram alta (35 na véspera), o que perfaz 13.937 recuperadas. Também nas últimas 24 horas, foram realizados 9.707 testes em laboratório, o que totaliza 350.484 desde o início de março. Continuar a ler O pico de mortes por covid-19 aconteceu na semana de 06 a 12 de abril, ao fim de quatro semanas de confinamento na Bélgica, com o número máximo de 340 óbitos a ser registado no dia 12 de abril. A pandemia de covid-19 já provocou mais de 290 mil mortos e infetou mais de 4,2 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Mais de 1,4 milhões de doentes foram considerados curados. A doença é transmitida por um novo coronavírus (SARS-CoV-2) detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.