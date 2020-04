“Foram observadas no Laboratório Nacional de Saúde Pública 48 amostras, 45 deram resultado negativo e três deram resultado positivo, sendo dois do sexo feminino e um do sexo masculino”, afirmou o médico Tumane Baldé, do Centro Operacional de Emergência de Saúde, na conferência de imprensa diária.

Segundo Tumane Baldé, dos três novos casos positivos, dois são da cidade de Canchungo, na região de Cacheu, e um do setor autónomo de Bissau, concretamente do Bairro Militar, um dos mais populosos da capital guineense.

“O total de casos positivos é de 46 na Guiné-Bissau”, sublinhou Tumane Baldé.

No âmbito do combate ao novo coronavírus, as autoridades guineenses declararam o estado de emergência, que foi renovado no sábado até 26 de abril, bem como o encerramento das fronteiras aéreas, terrestres e marítimas na Guiné-Bissau, medidas acompanhadas de uma série de outras restrições à semelhança do que está a acontecer em vários países do mundo.

Uma das restrições só permite que as pessoas circulem entre 07:00 e as 11:00 locais (menos uma hora que em Lisboa).

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou quase 127 mil mortos e infetou mais de dois milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 428 mil doentes foram considerados curados.