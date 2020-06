A situação levou à realização de testes a utentes e profissionais que contactaram com o doente, alguns dos quais manifestaram hoje à Lusa preocupação por “muitos ainda não terem sido testados e se manterem a trabalhar no serviço sem saberem se estão infetados”.

Questionado pela Lusa, o CHO esclareceu que os testes estão a ser feitos “dentro do período estipulado pelas normas da Direção Geral da Saúde (DGS)” e que “relativamente à quarentena [dos trabalhadores], serão cumpridas as indicações dadas pelo delegado de saúde”.

Dos testes já realizados aos profissionais, dois tiveram resultado positivo.

De acordo com as determinações das autoridades de saúde estão também a ser testados cerca de 90 pessoas, entre utentes e trabalhadores do lar da Associação Social, Cultural e Humanitária da Atalaia, no concelho da Lourinhã, de que era utente o idoso atendido no serviço de urgências e que poderá ter estado na origem do foco.

João Serra, vereador da proteção civil na câmara da Lourinhã (distrito de Lisboa) disse à Lusa que dos testes já efetuados há a registar “um caso positivo, de uma funcionária do lar”, que se encontra a cumprir quarentena.

A maioria dos doentes com resultado positivo encontra-se internada no Hospital de Torres Vedras “numa enfermaria destinada aos doentes covid-19, com lotação para 24 camas, e que segundo o CHO tem atualmente “uma taxa de ocupação de 54%, que corresponde a um total de 13 doentes internados”.

A instituição admite que os resultados dos testes que estão a ser efetuados, a uma média de 80 por dia, venha a determinar “a necessidade de transferência de doentes para outros hospitais”, designadamente quando a condição clínica dos utentes “exige cuidados diferenciados não disponíveis no Centro Hospitalar do Oeste”.

Neste caso, a transferência de doentes obedece às regras definidas nas redes de referenciação, sendo o Hospital de Referência o Centro Hospitalar de Lisboa Norte.

A pandemia de covid-19 já provocou quase 482 mil mortos em todo o mundo, incluindo 1.549 pessoas em Portugal.