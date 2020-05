O delegado regional de saúde de Lisboa e Vale do Tejo, Mário Durval, disse hoje à Lusa que as autoridades de saúde estão a preparar o encerramento dos cafés no bairro da Jamaica, no distrito de Setúbal, por cerca de duas semanas, para conter o surto de COVID-19 detetado entre moradores.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Associação de Desenvolvimento Social de Vale de Chícharos, Salimo Mendes, disse estar satisfeito com a decisão, lembrando que na quarta-feira tinha pedido o isolamento do bairro e o fecho dos cafés, onde se juntam regularmente muitas pessoas vindas “de muitos concelhos”.

“Claro que estamos satisfeitos. Pedimos ontem o encerramento. Desde o início de março que a associação tem chamado a atenção das autoridades para a vulnerabilidade do bairro. As pessoas que vivem aqui não têm dinheiro para comer, quanto mais para comprar máscaras e gel desinfetante”, sublinhou.

Salimo Mendes espera que com esta decisão seja possível conter a COVID-19.

A associação de moradores tinha já defendido na quarta-feira que o bairro deveria ser limitado aos moradores: “Deviam mesmo isolar o bairro e só saía ou entrava quem aqui mora”, referiu Salimo Mendes.

“Os cafés ao fim de semana não deixam dormir as pessoas que trabalham, com música e ajuntamento de pessoas que não usam máscara”, relatou.

O morador não sabe quem são as 16 pessoas do bairro que têm COVID-19, mas, na sua opinião, o foco de infeção teve origem em “pessoas que vêm de outros concelhos”.