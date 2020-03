"Neste momento já temos ideia dos locais mais prioritários. Está a ser analisado dia a dia, hora a hora", revelou hoje durante uma visita ao Centro de Rastreio em modelo "Drive Thru" instalado no Queimódromo, no Porto.

Aquele responsável não quis adiantar, contudo, em quais ou em quantas localidades podem vir a ser instalados os centros de rastreios, reiterando que é uma análise que está a ser feita dia a dia.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

"Se o posto fosse instalado hoje era num sítio, se fosse amanhã seria noutro", afirmou, explicando que a razão para a instalação de um centro de rastreio "Drive Thru" no Porto se deve ao número de casos de infeção registados neste concelho “e à volta ", em concelhos como Matosinhos, Valongo, Maia, o que torna importante o aumento da capacidade instalada nos hospitais.

A Câmara do Porto, a ARS Norte e a Unilabs montou na segunda-feira um centro de rastreio da Covid-19, em modelo "Drive Thru" no Queimódromo, com o objetivo de aliviar o afluxo de potenciais suspeitos portadores aos hospitais.

Junto ao Parque da Cidade, estão instaladas duas tendas, onde se encontram os materiais necessários à realização destes testes por zaragatoa, tendo sido montado um circuito para os carros que se deslocam àquela unidade e cuja entrada é controlada por elementos da Polícia Municipal.

De acordo com o município, o centro de rastreio "permitirá a realização de cerca de 400 testes diários numa primeira fase, podendo evoluir para perto de 700 testes por dia".

Carlos Nunes sublinhou a equipa de técnicos da ARS Norte está a analisar e a monitorizar a evolução da epidemia, pelo que, de acordo com aquilo que for sendo observado no terreno, estes centros de rastreio serão implementados em outros locais "que sejam importantes de acordo com a situação epidemiológica".