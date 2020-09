Em causa está a evolução epidemiológica desse território de 330 quilómetros quadrados no distrito de Aveiro, desde que a semana passada foram confirmadas infeções pelo vírus SARS-CoV-2 no Lar de Idosos de Santa Cruz de Alvarenga, no corpo ativo dos Bombeiros Voluntários de Arouca e em vários agregados familiares.

O balanço local indicava ao início da tarde de hoje 159 casos ativos entre os cerca de 22.400 habitantes do concelho, o que representa um total acumulado de 222 doentes desde o início da pandemia, em março.

Entre os diagnosticados atuais, 73 são utentes e funcionários do lar de Alvarenga, nove são recursos humanos dos Bombeiros Voluntários de Arouca e as restantes confirmações referem-se a casos dispersos pela comunidade - que, só durante esta quarta-feira, primeiro dia de funcionamento do novo centro local de rastreio à COVID-19, realizou aí "quase uma centena de testes".

Em declarações à Lusa, a presidente da autarquia, Margarida Belém, fez o balanço da realidade epidemiológica atual: "No lar, a situação clínica dos utentes, bem como a dos funcionários, é estável, pelo que, em conjunto com a direção da instituição, autoridades locais de saúde e [instituto da] Segurança Social, continuaremos a trabalhar de modo incansável para vencer este momento difícil".