"Preocupa-me muito a situação do Brasil porque não acho que o governo brasileiro esteja a enfrentar o problema com a seriedade que o caso requer. Digo isso, sinceramente", apontou Alberto Fernández, em entrevista com o canal de notícias C5N.

O presidente argentino mostrou-se particularmente preocupado com a fronteira entre os dois países que, mesmo fechada à entrada de estrangeiros e até mesmo de argentinos, é atravessada incessantemente por veículos de transporte de carga.

"Tive uma conversa com todos os governadores por videoconferência. O governador de Misiones (província argentina na fronteira com os estados brasileiros de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) expôs com toda clareza a sua preocupação porque as províncias de Misiones e Corrientes (fronteira com o Rio Grande do Sul) são caminho de entrada de muitos camiões de carga que vêm de São Paulo, onde o foco de infecção é altíssimo", revelou o chefe de Estado.

Alberto Fernández disse que "gosta muito do povo brasileiro", mas que está preocupado porque "o vírus pode vir para a Argentina".

Enquanto a Argentina, com 45 milhões de habitantes, tem 3.892 contagiados e 192 mortes, o Brasil, com 220 milhões de habitantes, tem 61.888 contagiados e 4.205 mortes.