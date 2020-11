Dos novos casos, 43 foram notificados em Luanda, 22 no Moxico, 10 no Cuanza Sul, três no Cunene, um no Cuanza Norte e um no Uíje, afirmou o secretário de Estado Franco Mufinda na atualização diária dos dados relativos à covid-19.

A doença foi diagnosticada a 48 pessoas do sexo masculino e a 32 do sexo feminino, com idades entre três meses e 74 anos.

Foi também registada a morte de um homem, de 62 anos, com covid-19.

Segundo Franco Mufinda foram consideradas recuperadas da doença mais 73 pessoas.

No total, desde a deteção dos primeiros casos no país, em 21 de março, Angola registou um total de 14.493 casos de covid-19, incluindo 337 óbitos e 7.346 recuperações.

Atualmente há registo de 6.810 casos ativos, estando quatro em estado crítico, dez em estado grave e 184 em estado moderado.

Os laboratórios angolanos processaram 3.687 amostras nas últimas 24 horas, totalizando 215.193 desde o início da pandemia, o que representa uma taxa diária de 2.2%.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.381.915 mortos resultantes de mais de 58,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 3.897 pessoas dos 260.758 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Em África, há 49.413 mortos confirmados em mais de dois milhões de infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

Angola regista 337 óbitos e 14.493 casos, seguindo-se Moçambique (124 mortos e 15.037 casos), Cabo Verde (104 mortos e 10.234 casos), Guiné Equatorial (85 mortos e 5.121 casos), Guiné-Bissau (43 mortos e 2.421 casos) e São Tomé e Príncipe (17 mortos e 974 casos).