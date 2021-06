As novas infeções foram notificadas em Luanda (153), Huambo (64), Huíla (49), Benguela (7), Cabinda (6), Zaire (6), Uíje (1) e Cuando Cubango (1), com idades entre 4 meses e 80 anos, sendo 174 do sexo masculino e 113 feminino.

No mesmo período registaram-se seis mortos (três do sexo masculino e três feminino), entre 47 e 71 anos, sendo 3 em Luanda, 2 no Huambo e 1 na Huíla. Outras 64 pessoas entre 10 e 58 anos foram recuperadas, sendo 32 em Luanda, 14 no Huambo, 12 na Huíla, 4 em Benguela e 2 na Lunda Norte.

Os laboratórios processaram 2788 amostras por RT-PCR num cumulativo de 599.851 amostras.

O quadro epidemiológico atualizado contabiliza 35.594 casos, dos quais 28.866 recuperados, 794 óbitos e 5.934 ativos, incluindo 10 críticos e 25 graves.

Estão internados 209 doentes, 164 pessoas em acompanhamento institucional e 2556 contactos sob vigilância epidemiológica.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.714.923 mortos no mundo, resultantes de mais de 172 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.