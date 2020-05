Na quarta-feira, segundo dados do Instituto Robert Koch, o centro de epidemiologia da Alemanha, o número de mortos situava-se nos 8.349, mais 47 do que na véspera.

De acordo com a mesma fonte, o número de pessoas infetadas também aumentou, atingindo as 179.717, ou seja, mais 353 casos confirmados do que no dia anterior.

No entanto, o número de doentes que recuperaram também cresceu, chegando aos 163.200, o que significa mais cerca de 400 pessoas curadas da COVID-19.

Os dados do Instituto Robert Koch, o centro de epidemiologia da Alemanha, adiantam que os estados federados mais afetados foram a Baviera (Bayern), a Renânia do Norte-Vestfália e Baden-Württemberg, com 46.729, 37.698 e 34.129 infetados, respetivamente, o que representa um aumento de 2.438, 1.582 e 1.724 pessoas, nas últimas 24 horas.

Na quarta-feira, o Governo alemão ponderava eliminar o aviso que impede viagens para outros países a partir de 15 de junho, mas a decisão foi adiada.

A Alemanha vai prolongar as regras de distanciamento físico até 29 de junho como medida de contenção.