Em conferência de imprensa conjunta com o diretor do Instituto Robert Koch (RKI) Lothar Wieler, o ministro da Saúde salientou que a Alemanha tem sabido lidar relativamente bem com a pandemia de covid-19, mas os números de vários outros países indicam que tudo pode mudar rapidamente.

“Não devemos confiar numa falsa segurança”, sublinhou, acrescentando que o que o país alcançou até agora “não pode ser comprometido”.

A Alemanha tem registado vários surtos locais e regionais, entre eles um numa fábrica de carne, na zona de Gütersloh, que infetou mais de 1.500 trabalhadores.

Spehn voltou a pedir que se respeitasse a distância de segurança, as medidas de higiene e o uso das máscaras, especialmente durante o período de férias.

O ministro da Saúde criticou centenas de turistas alemães que, no fim de semana passado, em festas na Ilha de Maiorca, em Espanha, desrespeitaram as medidas de prevenção e contágio.