O Instituto Robert Koch (RKI) revela ainda na sua página oficial que o número de casos considerados curados chegou aos mil, no dia anterior, ultrapassando já um total de 179 mil.

A Baviera e a Renânia do Norte-Vestefália, os dois maiores e mais populosos Estados alemães, concentram o maior número de casos de COVID-19, 48.400 e 43.066 respetivamente.

Armin Laschet, o primeiro ministro da Renânia do Norte-Vestefália, anunciou hoje novas regras para todas as fábricas com até 100 funcionários. A partir de 01 de julho, todos os trabalhadores serão testados com regularidade para evitar novos contágios.

A medida surge depois de um surto, numa fábrica de carne, a Tönnies, ter provocado mais de 1500 infeções e o confinamento de duas localidades. Entre as vítimas estão três portugueses a recuperar bem.