Em comunicado, o regulador britânico adianta que esta versão da vacina consiste numa chamada dose de reforço “bivalente”, visando metade da cepa original do vírus e metade da variante Omicron (BA.1).

“Foi aprovado para doses de reforço para adultos pelo regulador britânico, que concluiu que obedece aos padrões de segurança, qualidade e eficácia”, refere a agência do Medicamento, dizendo autorizar a vacina para adultos.

Em meados de agosto, o Reino Unido tornou-se no primeiro país a autorizar uma vacina semelhante desenvolvida pelo laboratório Moderna e também destinada à Omicron, a variante mais comum na Europa.

O anúncio desta decisão ocorre numa altura em que o país se prepara para oferecer uma dose de reforço da vacina covid a partir de segunda-feira a milhões de cidadãos na Inglaterra e na Escócia, incluindo aqueles que têm mais de 50 anos, com prioridade para pessoas que vivem em lares de idosos.

“Tenho o prazer de anunciar que agora temos uma segunda vacina aprovada para o programa de reforço neste outono”, disse a diretora da agência do Medicamento, June Raine.

As novas vacinas Pfizer e Moderna foram autorizadas nos últimos dias pelos Estados Unidos e pela Agência Europeia de Medicamentos. Ambas as vacinas também têm como alvo duas subvariantes da Omicron, que se espalha rapidamente: BA.4 e BA.5

O Reino Unido é um dos países mais afetados na Europa pela pandemia, com quase 180 mil mortes desde o início de 2020.

Embora a mortalidade tenha descido acentuadamente em resultado da vacinação, o Reino Unido é regularmente atingido por grandes ondas de contaminação. Foi, no entanto, um dos primeiros na Europa a levantar todas as restrições no último inverno.