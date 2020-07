O país registou, no espaço de 24 horas, 85 novas mortes relacionadas com o novo coronavírus, elevando o número de mortes para 5.033 desde o início da doença.

Um total de 13.449 novos casos de infeção foram também oficialmente diagnosticados num só dia, elevando o número total de casos para 364.328, de acordo com os números divulgados pelo Ministério da Saúde.

Até à data, a África do Sul é o quinto país do mundo mais afetado pela pandemia em número de casos confirmados, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).

O ministro da Saúde da África do Sul, Zweli Mkhize, pediu às pessoas que respeitem o distanciamento social, afirmando-se “muito preocupado” com o laxismo observado, numa altura em que as contaminações estão a aumentar muito.

“O governo mobilizou todos os recursos” para combater a pandemia, disse num comunicado divulgado no sábado.