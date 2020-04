De acordo com o Centro para a Prevenção e Controlo de Doenças da União Africana (África CDC), o número de casos positivos de infeção pelo novo coronavírus em África ascende a 5.786, com as mortes associadas à doença a subirem de 173 para 196 nas últimas horas.

Com os primeiros casos da doença declarados, na terça-feira, na Serra Leoa e no Burundi são agora 49 os países e territórios africanos com registo da doença.

O África CDC contabiliza ainda 412 doentes recuperados.

O norte de África é a região com mais casos e mortes associadas à doença, contabilizando 2.437, 136 mortes e 259 doentes recuperados.

Na África Austral, há 1.436 infetados, nove mortos e 32 pessoas conseguiram recuperar.

A África Ocidental regista 1.031 casos de infeção, que resultaram em 27 mortes e 132 recuperações.