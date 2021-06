Segundo o boletim diário da Autoridade Regional de Saúde, um caso foi registado na ilha Terceira e 28 em São Miguel, a mais populosa dos Açores e a mais fustigada pela pandemia.

De acordo com a Autoridade de Saúde, “o caso diagnosticado na Terceira, em Santa Luzia, do concelho de Angra do Heroísmo, está ainda por aferir”, sendo que em São Miguel “há um caso de um viajante, não residente, com análise positiva ao sexto dia” e “todos os restantes casos são em contexto de transmissão comunitária”.

Em São Miguel, o concelho da Ribeira Grande regista 14 casos, Ponta Delgada 11 e Lagoa três, tendo-se registado 27 recuperações e estão internados oito doentes, todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada.

Os Açores registam 316 casos ativos, sendo 314 em São Miguel, um na Terceira e um no Faial.

Não há cadeias de transmissão local ativas, e foram extintas 203 até ao momento, estando em vigilância ativa 1.945 pessoas.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 5.912 casos positivos de covid-19, tendo recuperado da doença 5.429 pessoas.

Morreram 33, saíram do arquipélago 79 e 55 apresentaram prova de cura anterior.

Desde 31 de dezembro de 2020 e até 04 de junho, foram administradas nos Açores 146.999 doses de vacina contra a covid-19, correspondentes a 92.036 pessoas com 16 ou mais anos com a primeira dose, e 54.963 pessoas com ambas as doses, no âmbito do Plano Regional de Vacinação.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.797.342 mortos no mundo, resultantes de mais de 175,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.045 pessoas dos 856.740 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.