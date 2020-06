“Nós começámos faseadamente e cada unidade de saúde de ilha e os hospitais têm diferentes datas desta retoma. Queremos retomar, mas queremos ainda recuperar. Esse trabalho está a ser feito com as unidades de saúde, muito com recurso à telemedicina, nomeadamente nas ilhas sem hospital, para tentarmos conseguir aqui recuperar”, adiantou.

Quanto ao combate ao surto na região, Teresa Machado Luciano disse que “foi duro”, mas elogiou o trabalho de quem esteve na linha da frente e apelou ao cumprimento das recomendações da Autoridade de Saúde Regional.

“Não podemos baixar os braços e todas as medidas são poucas. Cabe agora a cada um de nós cumprir as quatro medidas que todos nós conhecemos, a máscara, a etiqueta respiratória, a distância social e o lavar as mãos, para continuarmos no bom caminho”, frisou.

A secretária regional da Saúde entregou hoje 10 aparelhos respiratórios aos bombeiros de Angra do Heroísmo, para serem utilizados no combate a incêndios, e um nebulizador para desinfeção das ambulâncias.

“Estes novos aparelhos são mais leves, são colocados às costas. A garrafa de oxigénio é mais leve e a máscara que utilizam suporta maior temperatura”, salientou, lembrando que os últimos tinham sido entregues em 2013.

A tutela vai distribuir este tipo de equipamentos pelos 17 corpos de bombeiros dos Açores, num investimento total de 134 mil euros.

Para o presidente da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo, Décio Santos, os equipamentos agora entregues serão suficientes, nesta fase, para dar resposta às necessidades da corporação, até porque o combate aos incêndios representa uma pequena parte do trabalho que desenvolvem.

“Felizmente, tínhamos os equipamentos antigos que continuavam funcionais, mas naturalmente já se aproximava o fim do seu prazo de validade e com estes equipamentos novos pudemos não ultrapassar este prazo de validade e cumprir melhor e com mais segurança o propósito para o qual nos encontramos aqui”, referiu.

Os Açores estão há 16 dias sem registo de novos casos da covid-19, tendo apenas um caso ativo dos 146 registados, desde o início do surto. Ocorreram 129 recuperações (em seis ilhas) e 16 óbitos (em São Miguel).

A ilha de São Miguel é a que registou mais casos (108), seguindo-se Terceira (11), Pico (10), São Jorge (sete), Faial (cinco) e Graciosa (cinco).