Em nota à imprensa, a entidade revela que o novo caso refere-se a uma mulher, com 58 anos de idade, que desembarcou na região proveniente de ligação aérea com o território continental em 11 de agosto, apresentando teste de despiste positivo para SARS-CoV-2 no rastreio realizado à chegada.

Nas últimas 24 horas foram realizadas 1.396 análises realizadas nos dois laboratórios de referência dos Açores, um em São Miguel e outro na Terceira.

A autoridade informa ainda que recuperaram da doença duas mulheres, uma de 24 e outra de 43 anos de idade.

Até ao momento, foram detetados na região 193 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, verificando-se, atualmente, 26 casos positivos ativos, todos eles na ilha de São Miguel.

Morreram 16 pessoa da doença nos Açores, todas em São Miguel.

No âmbito das medidas de combate à covid-19, o Governo Regional dos Açores decidiu, na terça-feira, encerrar, a partir de quinta-feira e até 01 de setembro, as discotecas em São Miguel, sendo que os bares na ilha terão as 22:00 como hora limite de atividade.

"Estas medidas são tomadas para evitar que cheguemos a uma situação de descontrolo" na ilha de São Miguel, declarou ao telejornal da RTP/Açores o chefe do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro.