No seu comunicado diário, a entidade informa ainda que "os três casos positivos são de indivíduos do sexo masculino, com idades entre os 24 e os 69 anos".

Um dos doentes "pertence ao agregado familiar” de uma pessoa infetada e era considerado “contacto próximo de alto risco de um caso positivo já detetado anteriormente, encontrando-se todo o agregado em isolamento profilático desde o caso inicial".

Já outro caso "provém de ligação aérea ao território continental, tendo obtido resultado positivo no teste de despiste ao SARS-CoV-2 realizado à chegada à região", acrescenta a Autoridade de Saúde açoriana.

O terceiro caso é referente a um homem que "obteve resultado negativo no teste de despiste realizado à chegada à região" e posteriormente teve "resultado positivo no rastreio efetuado no sexto dia, que foi conhecido depois do seu regresso a território continental", segundo a Autoridade de Saúde dos Açores.