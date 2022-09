No boletim semanal sobre a situação epidemiológica no arquipélago, aquela autoridade indica que não foram registadas mortes por covid-19 entre sexta-feira, dia 09, e as 23:59 de quinta-feira.

Dos 204 casos registados, 161 foram em São Miguel, 15 na Terceira, 12 no Pico, oito no Faial, três em Santa Maria, dois na Graciosa e um nas Flores.

Existem cinco internados na região, todos no Hospital de Ponta Delgada, sendo que apresentaram teste positivo à covid-19, mas foram hospitalizados por “outros motivos”.

A Direção Regional da Saúde acrescenta que foram administradas 568.986 doses de vacina contra a covid-19 na região, estando inoculada 92,4% da população elegível com a vacinação completa (218.537) e 54,6% (129.139) com a dose de reforço.

A vacinação pediátrica já foi iniciada em 43,8% (7.455) das crianças dos 5 aos 11 anos, estando 28,6% (4.877) com a vacinação completa.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, foram confirmados na região 120.266 casos de covid-19, 117 óbitos e 119.601 recuperações.