No boletim semanal referente ao período entre 15 e 21 de abril, a Autoridade de Saúde açoriana adianta que, nos últimos sete dias, foram registados nos Açores 2.411 casos positivos de covid-19, decorrentes de 7.336 testes realizados.

Por ilhas, foram detetados 880 casos em São Miguel, 803 na Terceira, Pico 315, Faial 129, São Jorge 107, Santa Maria 81, Flores 80, Graciosa 14 e Corvo 02.

Ainda de acordo com o comunicado, no mesmo período recuperaram 2.044 pessoas e registou-se um óbito, na ilha de São Miguel.

O arquipélago tem, hoje, 2.328 casos ativos (mais 369 do que na semana anterior).

Quanto a internamentos, há 25 pessoas internadas nos três hospitais regionais, encontrando-se duas em unidade de cuidados intensivos.

No Hospital do Divino Espírito Santo, em São Miguel, há 16 pessoas internadas, no Hospital de Santo Espírito da ilha Terceira seis doentes e no Hospital da Horta, no Faial, três pessoas internadas, duas das quais em cuidados intensivos.

Desde o início da pandemia, o arquipélago contabilizou 78.870 casos de infeção, 76.077 recuperações e 106 óbitos associados à covid-19.

Em relação à vacinação, a Autoridade de Saúde dos Açores refere que 216.524 pessoas têm a vacinação primária completa (91,6% dos residentes nos Açores) e 123.064 receberam a dose de reforço (52,0%).

Um total de 6.913 crianças entre os 5 e os 11 anos receberam a primeira dose da vacina (40,6%) e 4.083 têm a vacinação completa (24,0%).

Os dados divulgados pelas autoridades regionais dos Açores e da Madeira podem não coincidir com a informação divulgada pela Direção-Geral da Saúde.