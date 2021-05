No seu comunicado diário, aquela entidade adianta que os novos casos resultam de “1.720 análises nos laboratórios de referência da região e uma em laboratório privado não convencionado”.

Em São Miguel, no concelho de Ponta Delgada foram diagnosticados seis novos doentes, na Ribeira Grande há também seis novos casos e na Lagoa há um, sendo que todos os casos diagnosticados na maior e mais populosa ilha açoriana se referem a transmissão comunitária, diz a Autoridade de Saúde.

Quanto à ilha das Flores, há hoje mais dois casos “diagnosticados nas Lajes, no âmbito da cadeia anteriormente identificada”, e em Santa Maria foi diagnosticado o caso de “um viajante, residente, com análise positiva ao sexto dia”.

Das 20 recuperações, 18 são relativas a São Miguel e duas à Terceira.

Hoje estão internados nos Açores 12 doentes com covid-19, menos três do que na segunda-feira.

Do total de doentes internados, 11 estão no Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, em São Miguel, com um em Unidade de Cuidados Intensivos. Outro doente está no Hospital de Santo Espírito da ilha Terceira.

A região conta atualmente com 191 casos positivos ativos: 181 em São Miguel, sete nas Flores, dois em Santa Maria e um na Terceira.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados 4.946 casos positivos de covid-19 nos Açores, tendo recuperado da doença 4.602 pessoas e morrido 31.

“Os Açores contam com uma cadeia ativa, nas Flores, e foram já extintas 201 cadeias”, acrescenta o comunicado.

Até ao presente realizaram-se nos Açores 452.172 análises para despiste do vírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19.

A ilha de São Miguel encontra-se em estado de calamidade pública, com todos os concelhos em nível de alto risco, enquanto as restantes oito ilhas estão em situação de alerta.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 3.214.644 mortos no mundo, resultantes de mais de 153,4 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.977 pessoas dos 837.457 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.