Segundo o boletim diário da Autoridade de Saúde Regional dos Açores, dos 11 novos casos detetados nas últimas 24 horas, “resultantes de 583 análises em laboratórios de referência” e de “uma em laboratório não convencionado”, nove dizem respeito à ilha de São Miguel e dois à do Faial.

“Em São Miguel, oito dos novos casos correspondem a transmissão comunitária e um resulta de análise com resultado positivo de um viajante que efetuou rastreio à chegada”, lê-se no comunicado.

Já na ilha do Faial, “ambos os casos registados estão associados a outro, reportado” na quinta-feira, “originado uma cadeia de transmissão local primária”.

Os Açores mantêm “apenas um doente internado, no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, que não se encontra em unidade de cuidados intensivos”.

Foram ainda registadas seis recuperações, quatro na ilha de São Miguel e duas na ilha Terceira.

Com exceção da ilha de São Miguel, onde está declarada transmissão comunitária, existem cinco cadeias de transmissão ativas nos Açores (mais uma do que na quinta-feira), duas na Terceira, duas no Pico e uma no Faial, estando em vigilância ativa 213 pessoas.

O comunicado da Autoridade de Saúde Regional revela ainda que “três casos reportados em comunicados anteriores, referentes a São Miguel”, apresentaram “documentação comprovativa de uma anterior infeção e respetiva recuperação, não sendo considerados casos ativos”.

Os Açores têm atualmente 118 casos ativos de infeção pelo novo coronavírus que provoca a doença covid-19, dos quais 83 em São Miguel, 20 no Pico, 12 na Terceira e três no Faial.

Desde o início da pandemia, foram diagnosticados na região 8.785 casos de infeção, tendo ocorrido 8.453 recuperações e 42 mortes. Saíram do arquipélago sem terem sido dadas como curadas 94 pessoas e 78 apresentaram comprovativo de cura anterior.

Até segunda-feira, tinham vacinação completa contra a covid-19 nos Açores 177.122 pessoas, correspondentes a 74,8% da população do arquipélago.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados em relação à pandemia, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral da Saúde.

A covid-19 provocou pelo menos 4.593.164 mortes em todo o mundo, entre mais de 222,46 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.836 pessoas e foram contabilizados 1.052.127 casos de infeção confirmados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.