A partir de hoje, 75 países e territórios, como Itália, Grécia, França e Alemanha, estão isentos de cumprir quarentena no Reino Unido, mas Portugal foi excluído da lista devido a um aumento recente do número de casos de infeção com COVID-19, sobretudo na área de Lisboa.

Gianluca Pescaroli, professor no Instituto de Redução de Riscos e Desastres da University College London (UCL), disse ser favorável à ideia de “corredores de viagem” devido à importância do turismo para a economia de certos países, como Portugal e Itália, de onde é oriundo.

Porém, defendeu que "as autoridades portuguesas e italianas têm de ser bastante consistentes" na forma como recebem turistas para proteger visitantes e populações locais, além de dar meios e capacidade às autoridades para fazerem cumprir as regras.

"Em termos práticos, isto desenvolve-se de forma muito rápida, em aeroportos, em infraestruturas que são importantes para a circulação de turistas, como estações, hotéis, com avisos para usar máscaras e limpar as mãos em locais públicos, transportes públicos. Isto devia ser desenvolvido a nível europeu”, afirmou à agência Lusa.

Pescaroli admite estar “muito preocupado com o Reino Unido porque as mensagens são inconsistentes e porque ainda não ultrapassou totalmente a primeira vaga”, referindo a falta de obrigatoriedade do uso de máscaras em espaços fechados e situações de falta de respeito do distanciamento social em Londres, onde reside.