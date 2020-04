“O Governo tem falado numa possível reabertura das creches mas nada diz sobre os jardins-de-infância. No entanto, tanto num caso como no outro, estamos a falar de crianças dependentes dos pais. Se não reabrir tudo, haverá muita gente que não poderá retomar a sua atividade profissional”, alertou Susana Batista, presidente da ACPEEP, em declarações à Lusa.

A reabertura de alguns serviços, como o pequeno comércio, está prevista para o inicio de maio e a ACPEEP garante que as creches e jardins-de-infância estão preparados para reabrir também já no próximo mês.

As creches acolhem os bebés dos zero aos dois anos e os jardins-de-infância recebem as crianças até aos cinco anos. “Existem muitas famílias que têm um filho na creche e outro no jardim-de-infância. Ao abrirem só uma valência, o problema desta família vai-se manter”, alertou.

Este fim-de-semana o jornal Público avançou com a data de 1 de junho para a reabertura das creches, mas não houve qualquer referência aos jardins-de-infância.

No entanto, só na quinta-feira, depois do Conselho de Ministros, serão conhecidas as medidas concretas e datas de reabertura dos estabelecimentos de ensino.