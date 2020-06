O primeiro-ministro, António Costa, garantiu que, se for preciso dar passos atrás no desconfinamento, o fará, mas prefere controlar a situação, considerando que a melhor forma de solidariedade e de retoma é todos cumprirem as regras.

À chegada para o concerto de Rita Redshoes, no Teatro São Luiz, em Lisboa, inserido no festival solidário Regresso ao Futuro, António Costa foi questionado sobre a possibilidade de vir a decidir dar passos atrás no desconfinamento devido aos números de novos de COVID-19. "Se for necessário dar, daremos os passos atrás que forem necessários dar. Agora eu acho que o que temos que ver é como é que podemos evitar os passos atrás, controlando a situação", afirmou. Na perspetiva do primeiro-ministro, "a melhor forma de sermos solidários é todos cumprirmos as regras", sendo essa a melhor maneira de se "retomar a atividade". "Se todos cumprirmos as regras, nós podemos ir recuperando a nossa liberdade e esse é o percurso que nós temos que seguir porque não é só a perda da liberdade, é a perda da liberdade, é a destruição de rendimentos, de empregos, de atividades", avisou. António Costa apontou que as pessoas se podem sentir seguras "em qualquer sítio desde que as regras sejam cumpridas". Continuar a ler "Havia uma coisa que todos sabíamos: se aumentássemos o desconfinamento, o risco de contágio aumentaria. Aquilo que nós temos vindo a verificar é que a taxa de contágio têm-se mantido essencialmente estável", referiu. Aquilo que acontece, segundo o chefe do executivo, é "um crescimento muito localizado à volta da cidade de Lisboa e em alguns concelhos e em algumas freguesias desses concelhos", ou seja, "focos bastante localizados". "Festas como a de Lagos, falta de cuidado como aconteceu naquele lar, ajuntamentos como ontem [sexta-feira] aconteceram na praia de Carcavelos ou nas docas em Lisboa, isso são obviamente comportamentos que se podem dar mau resultado", avisou. Como o "vírus vai continuar a andar por aí e por aí andará até haver vacina", António Costa foi perentório: "ou ficamos fechados em casa ou, para sairmos, temos que cumprir as regras". Portugal contabiliza hoje pelo menos 1.528 mortos (mais um do que na sexta-feira) associados à covid-19 em 38.841 casos confirmados de infeção (mais 377), segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS). Lisboa e Vale do Tejo (LVT) registou 74,8% dos novos casos de covid-19, concentrando 282 das 377 novas infeções divulgados hoje.