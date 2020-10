“Hoje, quarta-feira, as autoridades de saúde confirmaram infeção por SARS-CoV-2 de 15 estudantes da UA”, refere uma informação da Reitoria dirigida ontem à comunidade académica a que a Lusa teve acesso.

Fonte da Reitoria esclareceu que os alunos infetados são estudantes Erasmus e muitos deles apresentam sintomas, mas não estão hospitalizados. “Estão todos em casa, em isolamento”, disse a mesma fonte.

De acordo com a UA, o contágio ocorreu ainda durante a semana passada, num evento externo à Universidade.

“A UA está em contacto com as autoridades de saúde e tomou todas as medidas necessárias para minimizar riscos de contágio e garantir a segurança dos membros da nossa comunidade”, lê-se na nota subscrita pelo reitor Paulo Jorge Ferreira.

A UA renova o apelo ao cumprimento das regras de segurança, dentro e fora da Universidade e do horário letivo, adiantando que continua a seguir a evolução dos acontecimentos para manter informada toda a comunidade.

