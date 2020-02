Em declarações à Lusa, o diretor da RFM, António Mendes, observou que “o alvo da sátira” da rubrica de terça-feira do humorista Luís Franco-Bastos “não é a China ou os chineses e, muito menos, as vítimas do coronavírus”.

“Este personagem [da rubrica], que já existia antes, pretende satirizar ‘influencers’ [influenciadores nas redes sociais] fúteis, ou pessoas desinformadas, que comentam assuntos na Internet sem se focarem no que é realmente importante”, justificou o responsável da RFM.

António Mendes recusa, por isso, que o alvo do humor fossem as mortes ligadas à infeção por coronavírus, notando que Luís Franco-Bastos faz parte “da nova equipa do Café da Manhã da RFM, que arrancou a 06 de janeiro, e que integra ainda Pedro Fernandes, Mariana Alvim, Salvador Matinha e Duarte Pita Negrão”.

O presidente da Liga dos Chineses em Portugal, Y Ping Chow, disse hoje que a comunidade chinesa em Portugal está “revoltada” com a rubrica e exigiu um “pedido de desculpas” da rádio.

Na rubrica “Informação Privilegiada” do programa “Café da Manhã”, o personagem ‘Gleidson’ do humorista Luís Franco-Bastos, é questionado pelos apresentadores sobre a morte de 304 pessoas (números de terça-feira) na China por coronavírus, ao que responde: “Nossa, que desgraça. Sobrou quantos? 378 mil bilhões? Ah, menos. Sobra até mais ‘wi-fi’. Quem sobrevive bota conteúdo no insta mais fácil”.