“Na quinta-feira, 30 de janeiro, um indivíduo proveniente do interior da China, considerado caso suspeito, escapou à vigilância a que estava submetido no Centro Hospitalar Conde de São Januário”, divulgaram as autoridades em comunicado.

“Este individuo que estava sob vigilância policial fugiu durante a consulta médica e está agora a ser perseguido pela polícia”, lê-se no mesmo comunicado, no qual se acrescenta que “os resultados das análises efetuadas para novo tipo de coronavírus foram negativos”.

De acordo com a mesma nota, o homem de 44 anos entrou em Macau clandestinamente.

O suspeito disse que tinha estado em Wuhan, cidade epicentro do surto do novo coronavírus, entre 20 e 24 de janeiro, sublinha-se no comunicado.

O individuo da China continental “apresentava sintomas de febre, corrimento nasal, dores de garganta e tosse, tendo sido transportado pelas forças de autoridade ao Serviço de Urgência Especial do Centro Hospitalar Conde de São Januário para exames para o novo tipo de coronavírus”, apontaram as autoridades.