“O SNS continua a ser o porto de abrigo de milhões de portugueses que estão preocupados com esta situação”, afirmou o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, a meio de uma visita ao salão internacional do setor alimentar e bebidas (SISAB) no Altice Arena, em Lisboa.

Um dia depois de terem sido confirmados os primeiros dois casos de infeção pelo novo coronavírus em Portugal, o secretário-geral dos comunistas afirmou que agora é preciso “passar à ação, com um processo de planificação de medidas através do SNS que deem garantias de poder debelar este vírus que hoje afeta tanta gente no mundo”.

É preciso, afirmou, “preparar, planificar, agir e não alimentar o medo e o alarmismo, que não ajudam à resolução do problema”.

A resposta do SNS é “tanto mais importante” quando se verifica que os hospitais privados já declararam que “não têm condições nem aceitam integrar numa resposta coletiva”, o que releva a importância do serviço público de saúde como “porto de abrigo”.