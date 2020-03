Em comunicado citado pela agência France-Presse, a direção do Museu do Louvre explicou que o museu reabriu hoje cerca das 12:00, horas depois de uma reunião com os trabalhadores, tendo-lhes sido prometidas medidas complementares face à propagação do novo coronavírus.

Admitindo “preocupações legítimas”, a direção do museu sublinhou que “a prioridade absoluta” era “a segurança dos trabalhadores e dos visitantes”, embora não tenham sido especificadas as medidas adicionais de segurança.

O Museu do Louvre esteve encerrado desde domingo, porque os trabalhadores invocaram o direito a interromper o trabalho devido à epidemia causada pelo novo coronavírus.

O direito de retirada do trabalho pode ser exercido, segundo o Código do Trabalho francês, quando um trabalhador considera que a sua situação de trabalho apresenta “um perigo grave e iminente para a sua vida ou saúde”, explicou no domingo Christian Galani, membro do pessoal do Louvre.