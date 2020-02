“A comunidade está revoltada com esta brincadeira”, disse à Lusa o presidente da Liga dos Chineses em Portugal, Y Ping Chow, que exige um “pedido de desculpas” à administração daquela rádio.

Na rubrica “Informação Privilegiada” do programa “Café da Manhã”, disponível ‘online’, o personagem ‘Gleidson’ do humorista Luís Franco-Bastos é questionado pelos apresentadores sobre a morte de 304 pessoas (números de terça-feira) na China por coronavírus, ao que responde: “nossa, que desgraça. Sobrou quantos? 378 mil bilhões? Ah, menos. Sobra até mais ‘wi-fi’. Quem sobrevive bota conteúdo no insta mais fácil”.

Novamente instado sobre a “gravidade da situação”, Franco-Bastos replica: “gente, chinês tem muito. Sabe que tem pouco, que a gente precisa tomar cuidado antes que desapareça? Homem alto, bonito, rico e engraçado. Isso tem pouco, sabe, é uma espécie que tem de ser preservada. Agora chinês? Tem um monte, relaxa”.

Em declarações à Lusa, Y Ping Chow destacou que “o humor é interessante sim, mas não é tudo”.

“Pode até ser humor, mas não poderia ser feito numa altura em que as pessoas estão tão focadas em apoiar e acalmar quem está preocupado por causa do vírus. Causou muito mal-estar na comunidade e queremos falar com a administração da rádio”, vincou o empresário radicado no Porto.