A instalação provisória daquela valência em construções modulares deve-se ao facto de estarem em curso as obras de requalificação do pavilhão 5.

“Nesta altura começa a ser intervencionada a zona onde estava a funcionar a Consulta Externa de Pediatria”, justifica a ULS numa nota publicada.

A ULS lembra que a requalificação do pavilhão 5 tem como objetivo a instalação do Departamento da Saúde da Criança e da Mulher, com os serviços de Pediatria, Obstetrícia, Urgência Pediátrica e Obstétrica, Neonatologia e Ginecologia.

A empreitada, que teve início no verão de 2022, decorre “a bom ritmo”, salienta a ULS da Guarda.