Pelo menos seis países relataram surtos de coronavírus em criações destes mamíferos: Holanda, Dinamarca, Espanha, Suécia, Itália e Estados Unidos. Há indícios de que o novo coronavírus estejam a migrar destes dos visons para humanos, através de uma nova variante (mutação) do vírus detetada em doentes na Dinamarca e encontra previamente naqueles animais na Holanda.

Wim van der Poel, investigador em veterinária da Universidade de Wageningen, afirma que dados genéticos recolhidos na Holanda mostram um caso anterior desta mutação numa criação de visons no início de maio.

"Numa ocasião, observámos um vírus mutante, com uma mutação semelhante (à detetada na Dinamarca) na região codificadora da proteína spike, em visons na Holanda. Entretanto, esta variante do vírus não se tinha propagado para humanos e os visons da quinta em questão foram abatidos", diz em entrevista à radiotelevisão britânica BBC.

As mutações dos vírus são comuns, mas o que preocupa os investigadores são as mutações que permitem que o vírus passe de animais para humanos.

Apesar de vários países na Europa proibirem a produção destes visons para a indústria têxtil, a Dinamarca é líder neste setor em todo o mundo, tendo como principais importadores a China e Hong Kong. A Holanda é outra grande exportadora.

Após indícios de que humanos contraíram o coronavírus de visons, o governo da Dinamarca determinou um abate generalizado destes animais - mais de 17 milhões de espécimes foram sacrificados.

Há já centenas de casos de infeção em humanos relacionados com a mutação detetada em visons. Tal preocupa médicos, cientistas e decisores públicos porque as alterações foram encontradas na proteína spike, que o vírus usa para se "prender" nas células humanas.

Esta proteína tem sido o alvo fundamental das vacinas em estudo, o que perante as mutações detetadas poderá tornar uma vacina menos eficaz.

À BBC, James Wood, da Universidade de Cambridge, recomenda alguma cautela. A criação de visons exige "mais ações de biossegurança (ou suspensão) neste momento".

Dirk Pfeiffer, do Colégio Real de Veterinária de Londres, explica que embora as mutações nos vírus ocorram frequentemente, a questão mais importante é elas se tornam as vacinas em curso ineficazes. "Nesta fase, parece que pode haver problemas com a eficácia da vacina, mas isso ainda não está evidente", diz, para quem uma vigilância efetiva é urgente para detetar o surgimento de novas formas do novo agente patogénico.