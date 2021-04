A propósito da cimeira de dois dias sobre o clima que hoje começa, convocada pelo Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o grupo salienta num comunicado que depois de 26 conferências da ONU, dezenas de cimeiras do G-8, G-7 e G-20, e muitas conferências internacionais, “as emissões de gases com efeito de estufa continuam a aumentar”.

Para o Climáximo, ainda que todos estes eventos diplomáticos sejam quase sempre em tom de celebração de vitória, a verdade é que não resultam em avanços na ação climática.

“O Climáximo, coletivo pela justiça climática, sublinha que as políticas climáticas até agora apenas serviram para criar oportunidades de lucro para as mesmas empresas que lucraram com os combustíveis fósseis”, afirma no comunicado, acrescentando que essa falta de criação real de políticas públicas não é uma falha no sistema, é antes “a maneira como o sistema funciona”.

A propósito da cimeira “inútil” que hoje se inicia, quando se assinala o Dia da Terra, o Climáximo apresenta no comunicado o que chama um guia para seguir os discursos e declarações neste tipo de cimeiras.

Considerando que Joe Biden convidou 40 países para a cimeira, as maiores economias, mas também países que mostram forte liderança climática ou que já sofrem os efeitos do aquecimento global, o Climáximo pergunta porque não foram convidados Moçambique ou Kiribati, que já estão a ser devastados pela crise climática, ou o que fazem na lista países como a Polónia, Arábia Saudita, Turquia ou Emirados Árabes Unidos.

Depois, alerta o Climáximo, nestas cimeiras os políticos gostam de fazer compromissos para tempos que não os impliquem. É por isso que, diz o coletivo, em vez de falarem sobre o que vão fazer em 2021 ou 2022 falam sobre 2030, “quando dificilmente estarão no poder”, ou sobre 2050, “quando provavelmente muitos já não estarão vivos”.

O grupo de ativistas alerta ainda para a questão das propostas de redução de emissões até 2030, que são sempre referentes às emissões de um determinado ano, seja 1990, seja 2005, seja 2010, sempre anos em que as emissões de gases com efeito de estufa foram elevadas.

Nestas cimeiras “há uma tendência geral de evitar o ponto principal: cortar efetivamente as emissões, o que implica deixar os combustíveis fósseis debaixo do solo”, afirma o grupo, frisando que “muitos governos, em vez de dizer o que vão fazer, falam acerca do que vai acontecer, sem explicar como”.

Nas declarações do G20 (19 maiores economias do mundo e União Europeia), acrescenta o comunicado, os líderes continuam a fazer os mesmos compromissos climáticos ano após ano, sem qualquer avanço real. Além de serem sempre para governos futuros, esses compromissos nunca são vinculativos.

O coletivo pergunta se existe alguma meta real, quantificável que vá entrar em efeito no curto prazo, e dá a resposta: "não".