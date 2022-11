Já ouviu falar em superalimentos, nos seus benefícios e de que forma é que podem ser integrados na nossa alimentação? Se a sua resposta foi ‘não’, há uma nova marca portuguesa de superalimentos biológicos e vegan que pretende educar os portugueses para este universo em específico. Chama-se Föld e, apesar de já contar com nove anos de existência, em 2020 passou para as mãos de Vera Torégão que, consciente do seu potencial no segmento da alimentação saudável, decidiu arregaçar as mangas e dar-lhe uma nova vida. Ao fim de dois anos resultado está à vista: uma gama mais reduzida, mais apelativa, mas sempre com o foco na saúde.

“O nosso objetivo é ter produtos específicos e com determinados objetivos em que as pessoas que não precisam de ‘fazer o pino’ à comida para os integrar na alimentação”, refere a farmacêutica sobre a marca relançada em maio deste ano e composta por sete produtos distintos. Cardio (saúde cardiovascular), Zen (saúde mental), Imuno (reforço imunitário), Energy (energia saudável) Vital (vitalidade e bem-estar) são as cinco gamas disponíveis que pretendem ajudar na promoção do bem-estar e contribuir para o alívio dos sintomas e das causas de alguns problemas de saúde.

De forma a descomplicar o seu consumo, estes alimentos têm a particularidade de serem fáceis de integrar na alimentação e rotina de toda a família. Bolos, iogurtes, sumos detox, smoothies, saladas, sopas, papas de aveia ou panquecas são algumas das opções possíveis. “As misturas são todas idealizadas por nós. Uma das nossas premissas é ter um sabor agradável porque comer saudável não tem que ser um castigo”, frisa a responsável da Föld, revelando que uma sexta gama está a caminho e será lançada em novembro.

Mas, afinal, o que são superalimentos? “Não são mais do que alimentos com uma grande carga de nutrientes essenciais: de micronutrientes, de enzimas, de antioxidantes e de fitoquímicos. Os superalimentos ajudam imenso na prevenção de doenças e esse é o nosso objetivo”, explica Ana Pinto, nutricionista funcional, sobre a importância da sua inclusão numa dieta saudável e equilibrada e de que forma podem contribuir para a melhoria da nossa saúde geral e bem-estar. “Tendo em conta que as doenças dependem 80% dos nossos hábitos e 20% da nossa genética, eu costumo dizer: não coloquem lixo para dentro da vossa casa. […] Está nas nossas mãos envelhecermos de forma saudável e nutrirmos as nossas células de alimentos de verdade.”

É de destacar que o facto de esta ser uma linha de superalimentos 100% naturais e biológicos certificados - sem conservantes, pesticidas ou adoçantes -, estes são mais facilmente absorvidos pelo organismo face aos suplementos tradicionais. Para além dos produtos poderem ser combinados entre si e consumidos diariamente, esta gama pode ainda ser conjugada com outras terapêuticas.

A Föld – cujos preços variam entre os 6,99 e os 9,99 euros - está à venda nas farmácias e online.