Embora centenas de milhares de adolescentes já tenham sido vacinados, o Ministério da Saúde francês alertou que cerca de 5 milhões de pessoas com mais de 55 anos ainda não o foram, tal como uma parte significativa de pessoas com problemas de saúde e cuja saúde se pode agravar se foram contagiadas.

A primeira noite do fim do recolher obrigatório em França coincidiu com a noite da Festa da Música, dia em que há concertos um pouco por todas as cidades franceses.

Apesar de algumas limitações sanitárias impostas pelas autoridades, verificaram-se grandes ajuntamentos em cidades como Paris ou Nantes, o que levou a confrontos com a polícia.

Por enquanto, a variante delta da covid-19, que nalguns países se está a tornar dominante, representa apenas entre 2% a 4% dos casos registados em França.

Há atualmente 10.046 pessoas hospitalizadas em França devido à covid-19 e, destes pacientes, 1.560 estão internados em unidades de cuidados intensivos.

Nas últimas 24 horas morreram em França 51 pessoas devido ao vírus e foram confirmados 2.204 novos caso.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.875.359 mortos no mundo, resultantes de mais de 178,6 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.