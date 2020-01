Os médicos internos “são preciosos para nós, porque ajudam a assegurar os serviços a partir dos últimos anos do internato, como também no futuro”, após concluírem o internato, afirmou à agência Lusa Elsa Banza, presidente do conselho de administração do CHO.

A administradora sublinhou que eles vão “criando um vínculo à instituição” e, quando são lançados concursos, as vagas abertas “são na maior parte ocupadas por médicos” que fizeram o internato dos hospitais do Oeste.

Dos 61 internos, 48 são da Formação Geral e 13 iniciaram o internato nas especialidades de Pneumologia, Obstetrícia, Ortopedia, Medicina Interna, Cirurgia Geral e Pediatria, refere uma nota de imprensa do CHO.

“A especialidade de Obstetrícia que volta a ter idoneidade formativa para receber um médico interno”, sublinha a instituição.

Os médicos internos foram recebidos, no início deste mês, numa sessão de boas vindas, na Unidade de Caldas da Rainha, pelos membros do conselho de administração do CHO, pela direção do Internato Médico, pela comissão de internos e pelos diretores de serviço das especialidades deste Centro Hospitalar.

O internato médico realiza-se após a licenciatura em Medicina e corresponde a um processo único de formação médica especializada, teórica e prática, para habilitar o médico ao exercício tecnicamente diferenciado na respetiva área profissional de especialização.

No primeiro ano, designado por Formação Geral, os médicos passam nove meses pelos serviços hospitalares de Medicina Interna, Pediatria e Cirurgia Geral e os restantes três são dedicados à especialidade de Medicina Geral e Familiar e à Saúde Pública, nos centros de saúde dos Agrupamentos de Centros de Saúde Oeste Norte e Oeste Sul.

O Centro Hospitalar do Oeste integra os hospitais de Torres Vedras, Caldas da Rainha e Peniche e serve cerca de 300 mil habitantes daqueles três concelhos, assim como de Óbidos, Bombarral, Cadaval e Lourinhã e parte dos concelhos de Alcobaça (freguesias de Alfeizerão, Benedita e São Martinho do Porto) e de Mafra (com exceção das freguesias de Malveira, Milharado, Santo Estêvão das Galés e Venda do Pinheiro).