O presidente do executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM), José Manuel Bolieiro, que inaugurou o equipamento de raio-x no âmbito da visita estatutária à ilha Graciosa, referiu aos jornalistas que o Centro de Saúde também vai ter obras para a instalação de um aparelho de TAC, aumentando a capacidade do serviço de radiologia.

Segundo José Manuel Bolieiro, a instalação de um raio-x de “última geração” permite imagens de melhor qualidade para “boa interpretação da situação do doente”.

Em breve, acrescentou, o centro de saúde vai ser ampliado para permitir a instalação de um aparelho de TAC, “também de última geração”, que deverá custar cerca de 500 mil euros.

“Isto vai permitir melhores cuidados, melhor prontidão, e até evitar deslocação de doentes para estes exames, [para] fora da ilha Graciosa. A verdade é que os graciosenses estão hoje e ficarão cada vez melhor em matéria de acesso aos cuidados primários de saúde, como é típico de um Centro de Saúde e de uma Unidade de Saúde de Ilha”, salientou.

O novo aparelho de raio-x, que substituiu um equipamento com 18 anos, custou cerca de 400 mil euros e foi financiado pelo Programa de Recuperação e Resiliência (PRR).

O presidente do Governo dos Açores referiu, em relação aos dois equipamentos, mas com destaque para o aparelho de TAC que, se fossem tidos em conta os rácios europeus, em que um equipamento desta natureza deve ser utilizado em média para 25 mil utentes “não seria adquirido nem instalado […] na Graciosa”, uma vez que unidade de saúde tem apenas 4.338 utentes inscritos.

“Por isso, é que esta gestão política não está em função do economicismo, mas sim em dignificar em cada uma das nossas ilhas os doentes e os cuidados [a] que têm direito, sobretudo em meios auxiliares de diagnóstico, como são estes dois equipamentos”, disse.

Assegurando que “os graciosenses não são números para esta governação”, José Manuel Bolieiro disse que o executivo procura, “em matéria de saúde, tratá-los com a máxima dignidade, de acordo com os recursos [financeiros] disponíveis” e não com “lógicas economicistas”.

O Governo dos Açores termina hoje uma visita estatutária de dois dias à ilha Graciosa.

Segundo o Estatuto dos Açores, o Governo Regional tem de visitar cada uma das ilhas do arquipélago pelo menos uma vez por ano, com a obrigação de reunir o Conselho do Governo na ilha visitada.