A partir de agora, no Alegro Setúbal, todas as zonas e pilares do parque de estacionamento e a orientação espacial para as zonas de parqueamento automóvel, através dos elevadores, estão identificadas com o código ColorADD®, uma linguagem única, universal e inclusiva que pretende melhorar o dia-a-dia dos Daltónicos.

"Estacionar e procurar o automóvel vai ser mais fácil para os daltónicos que utilizam o parque de estacionamento do estacionamento Alegro Setúbal, devido à implementação do ColorADD. Todas as zonas e pilares do parque de estacionamento foram adaptadas para apresentar estes novos elementos de comunicação, que descomplicam a leitura de cores através de um sistema de códigos universal", informa o espaço comercial em comunicado.

O daltonismo é uma condição não visível que afeta mais de 350 milhões de pessoas em todo o mundo. O recurso a esta solução de acessibilidade universal para daltónicos, no espaço do Alegro Setúbal, permite um reforço do conceito de responsabilidade social e corporativa, com o objetivo de otimizar a experiência de todos os clientes, visitantes, colaboradores e de todos os utilizadores de um modo geral.

“Apresentar soluções inovadoras e orientadas para o impacto positivo é uma missão da Nhood Portugal, gestora do Alegro Setúbal. Estamos muito satisfeitos por apresentar mais um serviço que contribui para o bem-estar dos visitantes do Centro. O Alegro Setúbal pretende com esta parceria implementar soluções que eliminem barreiras e tornem a sociedade mais inclusiva.” refere Miguel Lopes Territory Manager do Alegro Setúbal.

A ColorADD é uma criação portuguesa que continua a ser a única solução de identificação de cores para daltónicos em todo o mundo. Atualmente, através de parceiros como o Alegro Setúbal, a implementação desta linguagem permite dar resposta a 7 ODS’s. Presente em 90 países do Mundo, podemos encontrar este código em bandeiras de praia, Hospitais, jogos, manuais escolares, exames nacionais, semáforos, recolha seletiva de lixo, estádios de futebol, zoos, material de escrita e pintura, entre outros espaços, produtos e serviços.