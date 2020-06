No sábado, milhares de portugueses saíram à rua em manifestações contra o racismo nalgumas cidades portugueses, em solidariedade para com outras ações do género que evocam a morte de George Floyd, um afro-americano de 46 anos que morreu em 25 de maio, em Minneapolis (EUA), depois de um polícia branco lhe ter pressionado o pescoço com um joelho durante cerca de oito minutos numa operação de detenção.

Nesta manifestação, muitos usaram máscara, mas o distanciamento social imposto pela prevenção da covid-19 esteve bastante longe de ser cumprido.

No domingo, o PCP organizou um comício, em Lisboa, com lugares marcados e distância entre os militantes, muitos deles de máscara, no jardim Amália Rodrigues, no alto do parque Eduardo VII, contra a perda de direitos em tempos de pandemia.

“Estes sinais contraditórios e equívocos, onde parece que uns são filhos e outros são enteados, pese embora a bondade das causas que estão a ser defendidas, não pode servir para agravar as desigualdades numa altura em que muitos portugueses estar a passar dificuldades”, salientou Francisco Rodrigues dos Santos, pedindo ao Governo que seja “firme” e “claro na mensagem que passa aos portugueses, para que todos os comportamentos responsáveis e no âmbito da saúde pública adequados a este período que estamos a viver, sejam cumpridos por todos”.

“Porque na altura em que aqueles que mandam perdem o respeito, aqueles que obedecem passam a levar as suas vidas de acordo com o seu arbítrio e a sua liberdade”, advertiu.

Apontando que “não há liberdade se não houver segurança”, Rodrigues dos Santos apelou a um combate ao racismo com “todas as forças” mas pediu uma valorização do papel as forças de segurança, “que precisam de ser respeitadas”.

“O racismo é um crime contra a nossa civilização, que nos horroriza e que tem que ser combatido. Mas ele não se combate com ataque às nossas forças de segurança e aos nossos políticas, que nos defendem em nome da nossa liberdade”, vincou o presidente do CDS, considerando que os agentes das forças de segurança “têm sido verdadeiros heróis” durante a pandemia.