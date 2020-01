Outra proposta é a "dispensa gratuita de medicamentos antipsicóticos", com o devido acompanhamento dos doentes sob efeito dessa medicação, e, a título complementar, a implementação efetiva do estatuto dos cuidadores informais, que também são determinantes no apoio a doentes psiquiátricos.

Para Catarina Martins, esse estatuto "não pode ficar só no papel e é preciso garantir que este Orçamento do Estado respeita os cuidadores informais e tem resposta para eles", nomeadamente assegurando cuidadores formais que possam substituir os informais e assim permitir o seu devido descanso.

Essas e outras propostas constam do que a líder do BE considera o "projeto robusto" do partido para o SNS, setor "que toda a população percebe estar a precisar de mais meios".

Catarina Martins admite, por isso, que a expectativa do seu partido é "ter o maior orçamento de sempre para o SNS e que esse esteja livre de cativações, possa aumentar o seu número de profissionais e fazer o caminho para o fim das taxas moderadoras e a exclusividade" dos seus recursos humanos.