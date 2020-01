“Não pode haver uma política de facto consumado sobre as urgências pediátricas, onde, verificando-se que há dificuldade de contratar pediatras, se vai fechar a urgência”, disse Catarina Martins, durante uma visita à urgência pediatria de Torres Vedras do Centro Hospitalar do Oeste, no distrito de Lisboa.

Pelo contrário, defendeu, “é preciso contratar pediatras para garantir que estão abertas as urgências pediátricas que são necessárias”

Em Torres Vedras, onde a urgência pediatria fechou uma noite e tem vindo a funcionar com constrangimentos devido à falta de pediatras, a líder bloquista considerou que serve uma população que “tem vindo a crescer”, concluindo que “se justifica a contratação de pediatras”, assim como um investimento numa maior diferenciação do serviço, com internamento, para atrair médicos.

A coordenadora do BE lembrou que, por iniciativa do seu partido, o parlamento aprovou em 2019 “abrir curso para formação de especialistas exatamente porque eles estão a faltar em várias especialidades e esse concurso não abriu”

“É urgente fazer a formação de especialistas e não é aceitável que o parlamento aprove uma coisa e que o Governo faça outra”, retorquiu.