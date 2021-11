Esta ação realiza-se no âmbito da Campanha “Cada Segundo Conta”, com o objetivo de assinalar o Dia Mundial da Diabetes e de consciencializar a população para a prevenção de ambas as patologias.

“Segundo dados do Registo Nacional de Cardiologia de Intervenção (RNCI), de 2020, 20 por cento do total de doentes com enfarte agudo do miocárdio, sujeitos a angioplastia primária, são diabéticos. Destes, 68 por cento são homens. A média de idades é de 67 anos. É importante que as pessoas estejam atentas, que adotem estilos de vida saudáveis e que consultem frequentemente o seu médico assistente, como forma de prevenir estas duas doenças, que podem trazer consequências graves para a sua saúde ou até levar à morte”, afirma Eduardo Infante de Oliveira, presidente da APIC.

“A diabetes mellitus é um dos fatores de risco para o enfarte agudo do miocárdio. As formas de prevenção e de controlo da diabetes são também formas de evitar o enfarte agudo do miocárdio. Reduza o consumo de açúcares e melhore os seus hábitos alimentares. Caso contrário, para controlar a doença, o seu médico terá de o medicar ou, caso já faça terapêutica, de aumentar a dose dos fármacos ou, até mesmo, de lhe prescrever insulina. Alie esta mudança à prática de exercício físico de forma a manter um peso saudável”, salienta João Brum Silveira, coordenador nacional da iniciativa Stent Save a Life.

E continua: “Mas existem outros fatores de risco para o enfarte agudo do miocárdio, além da diabetes mellitus. Cuide do seu coração: deixe de fumar; controle o colesterol, também através de uma alimentação adequada; controle a hipertensão arterial, através da redução do consumo de sal; e evite o stress. Faça exames diagnósticos e consulte o seu médico com regularidade.”

Com o objetivo de promover o conhecimento e a compreensão sobre o enfarte agudo do miocárdio e os seus sintomas; e alertar para a importância do diagnóstico atempado e tratamento precoce, a APIC desenvolveu a campanha de consciencialização “Cada Segundo Conta”, com o apoio do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da iniciativa Stent Save a Life, da APIC.

O enfarte agudo do miocárdio ocorre quando uma das artérias do coração fica obstruída, o que faz com que uma parte do músculo cardíaco fique em sofrimento por falta de oxigénio e nutrientes. Dor no peito, suores, náuseas, vómitos, falta de ar e ansiedade são sintomas de alarme para o enfarte agudo do miocárdio. Não ignore estes sintomas. Ligue rapidamente 112 e siga as instruções que lhe forem dadas. Para mais informações consulte: www.cadasegundoconta.pt