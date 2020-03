Em declarações à Lusa, o comandante do Porto de Cascais, Rui Terra, afirmou que o objetivo “não é impedir totalmente” que as pessoas vão “fazer a sua caminhada ou passeios à praia”, mas sim tentar impedir que se junte grupos de “mais de cinco pessoas” e com isso “disseminem” o vírus.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

Depois do dia de sensibilização, a Polícia Marítima, Polícia Municipal, PSP vão, a partir deste domingo, “obrigar à saída de grupos de mais de cinco pessoas no sentido de conter o máximo possível a disseminação do vírus”.

No texto do edital, lê-se que esta interdição, “de forma a minimizar a probabilidade de disseminação” do vírus que provoca a doença Covid-19, aplica-se nas praias da área de jurisdição da capitania, entre a ponta da Foz, no rio Lisandro, concelho de Torres Vedras, até São Julião da Barra, Carcavelos, Cascais.

Segundo a capitania, a proibição “será levantada logo que reunidas condições de segurança”.

O novo coronavírus já matou mais 5.700 pessoas em todo o mundo desde o seu surgimento em dezembro e já foram registados mais de 151.000 casos de infeção em pelo menos 137 países e territórios.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizou ontem o número de infetados e registou o maior aumento num dia (57), ao passar de 112 para 169 casos, dos quais 114 estão internados.