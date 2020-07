Como se manifestam estes tumores?

A sua manifestação inicial pode ser confundida com um inchaço por inflamação, por exemplo da gengiva, uma ferida ou ulceração que pode ser confundida com uma infeção a fungos, ou ferida traumática de uma prótese dentária. Dor e endurecimento no pavimento da boca, um dos locais frequentes destes tumores. Inchaço no pescoço por envolvimento de gânglios cervicais pela doença.

Um conselho prático importante será o de que qualquer alteração na cavidade oral e pescoço, que não cure em 2 semanas, especialmente se após um tratamento sintomático, por exemplo, com um anti-inflamatório, é obrigatório recorrer a um especialista – um médico de Estomatologia ou de Otorrinolaringologia para observação e biópsia para confirmação do diagnóstico.

Uma vez feito o diagnóstico, a pessoa deve ser encaminhada para um grupo de profissionais experientes no diagnóstico e tratamento destas situações.

É necessário um correto estadiamento da doença que implica realização de exames que incluem um TAC para melhor definição da lesão e dos gânglios do pescoço, exclusão de lesões no pulmão, por exemplo, e de outros locais do aparelho aerodigestivo, que infelizmente possam existir simultaneamente.

Só assim se pode efetuar um estadiamento correto da situação para estabelecimento de um plano terapêutico adequado.

Qual é então a importância de encaminhamento precoce destas situações?

É de uma importância vital o seu precoce diagnóstico pois em fases iniciais os tumores da cavidade oral são tratados com cirurgia, conseguindo-se assim uma cura que pode atingir os 90% dos casos.

Em situações mais avançadas o tratamento é multidisciplinar, incluindo quimioterapia, radioterapia, cirurgia, em associação ou em sequência que dependerá do caso, mas em que o sucesso e cura é menos elevado, sendo que a recorrência da doença nestes casos ultrapassará os 50%. Na recorrência local e em orgãos à distância o tratamento continua a ser multidisciplinar, acrescida aqui da possibilidade da imunoterapia que nos permite um ganho de sobrevivência média global de 13 - 14 meses, mas ainda assim não a cura, nesta fase.

Assim, mesmo no contexto atual da pandemia COVID-19 a população não deve descurar o recurso ao especialista pois estando os serviços hospitalares conscientes da sua importância têm os procedimentos e circuitos organizados de forma a garantir a segurança dos doentes e profissionais, para que as consultas médicas, exames e tratamentos sejam efetuados na maior segurança para todos.

Diagnosticar e tratar o cancro é urgente, pois um diagnóstico precoce pode significar um tratamento eficaz e resolução da doença.

Um artigo da médica Leonor Abreu Ribeiro, especialista em Medicina Interna e Oncologia Médica. Consultora de Oncologia Médica na CUF Oncologia - Hospital CUF Infante Santo - e no Centro Hospital Universitário Lisboa Norte. É ainda Membro da Direção do Grupo de Estudos Português do Cancro da Cabeça e Pescoço.